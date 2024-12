Varta vor dem Aus: Gläubiger genehmigen radikalen Sanierungsplan!

Der kriselnde Batteriekonzern Varta hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Sanierung gemacht. Das Amtsgericht Stuttgart hat den vorgelegten Restrukturierungsplan des Unternehmens genehmigt, nachdem die Mehrheit der Gläubiger diesem bereits Ende November zugestimmt hatte. Die Bestätigung des Plans erfolgt im Rahmen des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG), das es ermöglicht, die Interessen der Anleger zu ignorieren, was insbesondere Kleinanleger in eine prekäre Lage bringt.

Das Sanierungskonzept von Varta sieht vor, die Schulden des Unternehmens von nahezu 485 Millionen Euro auf etwa 230 Millionen Euro zu reduzieren. Dies soll durch einen Schuldenschnitt und die Verlängerung bestehender Kredite erreicht werden. Zudem wird das Grundkapital der Varta AG auf null Euro herabgesetzt, was bedeutet, dass die aktuellen Aktionäre ohne jegliche Kompensation aus dem Unternehmen ausscheiden und die Börsennotierung der Aktien erlischt. Nach dieser Maßnahme plant Varta, neue Aktien auszugeben, jedoch ausschließlich an eine Gesellschaft des bisherigen Mehrheitseigners Michael Tojner sowie an die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.