Die meisten Glasfaservertriebe scheitern - 5 Tipps, wie das nicht passiert (FOTO)

Hameln (ots) - Glasfaser ist gefragt wie nie, aber der Vertrieb bleibt eine

Herausforderung. Viele Unternehmen klagen über hohe Ausfallraten im Verkauf und

darüber, dass Vertriebsmitarbeiter schnell das Handtuch werfen. Ein

erfolgreicher Vertrieb erfordert mehr, als nur den Ausbau anzubieten - er

erfordert echte Strategien.



Einfach nur Kaltakquise bringt hier nicht den Erfolg. Der Glasfaservertrieb

braucht Fingerspitzengefühl und klare Planung. Welche Fallstricke im

Glasfaservertrieb lauern und welche Methoden den Unterschied zwischen Erfolg und

Scheitern ausmachen, erfahren Sie in diesem Beitrag.





Schulung der Vertriebsmitarbeiter zur Vermeidung hoher AusfallratenViele Glasfaservertriebe beklagen hohe Ausfallraten. Dafür gibt es gleichmehrere Gründe: Zum einen gelingt es den Mitarbeitern oft nur unzureichend,potenzielle Kunden von uninteressierten Leads zu unterscheiden. Auch dieNachfassstrategien, um sich nach Verkaufsgesprächen in Erinnerung zu rufen,werden häufig nur vereinzelt durchgeführt. Zum anderen reagieren vielepotenzielle Kunden mit Widerständen im Verkaufsgespräch, auf die die Mitarbeiternicht ausreichend vorbereitet sind.Abhilfe für diese Schwierigkeiten schafft eine umfassende Schulung derAngestellten. Diese sollte nicht nur die professionelle Gesprächsführung,sondern auch den Umgang mit Einwänden behandeln. Besonders erfolgversprechendsind zudem Rollenspiele und Simulationen im Team, damit die Vertriebsmitarbeiterihr neues Wissen erproben können.Attraktive Anreize zur Vermeidung von Fluktuation unter den MitarbeiternEine weitere Herausforderung in Glasfaservertrieben ist die hohe Fluktuationunter den Mitarbeitern. Diese kommt einerseits durch fehlende Anerkennung derLeistungen zustande, andererseits sorgt hoher Druck durch die Vorgesetzten fürUnzufriedenheit. Fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten und geringerTeamzusammenhalt sind weitere Faktoren, die zu häufigen Arbeitsplatzwechseln inder Branche beitragen.Glasfaservertriebe sollten dem entgegensteuern, indem sie ihren Mitarbeiternattraktive Anreize in Aussicht stellen. Das können erfolgsabhängige Boni oderindividuelle Entwicklungsprogramme sein. Mentoring-Programme und Team-Workshopswirken sich darüber hinaus positiv auf die Arbeitsatmosphäre aus.Präzise Zielgruppenstrategien zur Gewinnung und langfristigen Bindung von KundenBei der Kundenakquise setzen Glasfaservertriebe häufig auf eine breiteZielgruppe. Dadurch findet keine Differenzierung zwischen Privat- und