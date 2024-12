Erster langfristiger Festpreis-Flexibilitätskaufvertrag für deutsches BESS-Projekt abgeschlossen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Nofar Energy (https://www.nofar-energy.com/)

(TASE: NOFR), ein börsennotierter, weltweit tätiger, unabhängiger Stromerzeuger

(IPP), der sich auf erneuerbare Energien und Batteriespeichersysteme (BESS)

spezialisiert hat, hat einen bahnbrechenden 7-Jahres-Flexibilitätskaufvertrag

(FPA) für sein Stendal Battery Energy Storage System (BESS) Projekt in

Deutschland (104,5 MW / 209 MWh) abgeschlossen. Diese Vereinbarung gewährleistet

einen stabilen, langfristigen Cashflow für das Projekt und beseitigt

gleichzeitig das Marktrisiko. Es handelt sich um den ersten physischen

Festpreis-FPA für ein BESS-Projekt in Kontinentaleuropa , der einen neuen

Präzedenzfall in der Energiespeicherbranche darstellt.



Der Vertrag mit einem großen, weltweit tätigen Energieunternehmen wird Nofar

Energy über die Laufzeit von sieben Jahren (2027-2033) schätzungsweise 85 bis 95

Mio. EUR einbringen, mit einer Option auf einen früheren Beginn auf Handelsbasis

vor Januar 2027.





