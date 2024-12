Dax gibt Gewinne nach Rekordhoch weitgehend ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag an seinen Rekordlauf vom Wochenstart wieder angeknüpft und ist erstmals über 20.500 Punkte geklettert. Doch dann verließ die Anleger der Mut. Die frühen Gewinne bröckelten wieder ab. In negatives Terrain ging es jedoch nicht. Es herrscht vielmehr optimistische Vorsicht am Tag nach der vierten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr. Nun wird auf die Notenbank Fed gewartet, die am kommenden Mittwoch über die Zinsen in den USA entscheiden wird. Mehrheitlich rechnen Experten ebenfalls mit einem kleinen Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten.

Am Nachmittag legte der Dax um 0,07 Prozent auf 20.440,60 Punkte zu. Der MDax fiel zugleich um 0,43 Prozent auf 26.698,13 Zähler. Damit steht für das deutsche Börsenbarometer aktuell ein Jahresplus von 22 Prozent zu Buche, während der Index der mittelgroßen Werte einen kleinen Verlust von 1,6 Prozent zu verkraften hat.