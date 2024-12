DAX Update: Nächster Halt 20.000 Punkte? +263,24% p.a. mit DAX Discount Put!

Der DAX ist am Freitag aus der kurzfristigen Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen und konnte dabei ein erneut ein neues Allzeithoch markieren. Allerdings war der Ausbruch nicht von Dauer und der DAX ist im Laufe des Tages wieder in die Seitwärtsrange zurück gefallen. Ingmar Königshofen geht in diesem Video auf die aktuelle Lage beim DAX ein und zeigt auf, warum es bis Mitte März durchaus Korrekturpotenzial gibt. Daher wird auch eine Discount Put Position auf den DAX eröffnet. Mit dem Discount Put Optionsschein von Vontobel (WKN: VC5TG8) lässt sich aktuell eine potenzielle Seitwärtsrendite von +87,27% (+263,24% p.a.) erzielen, sofern der DAX am Ende der Laufzeit (17.04.2025) unterhalb von 21.300 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.

