VW und IG Metall: Entscheidende Verhandlungen vor Weihnachten stehen an!

Der Tarifkonflikt zwischen Volkswagen (VW) und der IG Metall hat eine kritische Phase erreicht, da in Hannover eine entscheidende Verhandlungsrunde stattfindet. Ziel ist es, eine Einigung vor Weihnachten zu erzielen, um die Unsicherheit für die rund 130.000 Mitarbeiter in Niedersachsen, Hessen und Sachsen zu verringern. Die Verhandlungen sind jedoch von harten Fronten geprägt: VW fordert eine Lohnkürzung von zehn Prozent sowie die Streichung von Boni und Zulagen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einer angespannten wirtschaftlichen Lage zu sichern. Personalvorstand Arne Meiswinkel betont, dass diese Maßnahmen notwendig seien, um betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen zu vermeiden.

Im Gegensatz dazu fordert die IG Metall den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie. Die Gewerkschaft lehnt dauerhafte Lohnkürzungen ab und sieht in einem vorübergehenden Verzicht auf Lohnerhöhungen nicht die Lösung. Verhandlungsführer Thorsten Gröger hebt hervor, dass die Mitglieder Sicherheit benötigen und keine Einschnitte akzeptieren wollen. Trotz einer gewissen Gesprächsbereitschaft beider Seiten sind die Positionen nach mehreren Verhandlungsrunden seit September nach wie vor weit auseinander.