Mustang Energy sichert 2,1 Mio. CAD für Uranprojekte im Athabasca-Becken!

Nicholas Luksha, CEO von Mustang, äußerte sich positiv über den Abschluss der Finanzierung und betonte, dass die Mittel es dem Unternehmen ermöglichen, die erforderlichen Auftragnehmer für die Umsetzung des Phase-1-Arbeitsplans zu engagieren. Red Cloud Securities Inc. fungierte als Vermittler und erhielt eine Barvergütung sowie Aktienkaufwarrants, die bis zum 16. Dezember 2026 ausgeübt werden können.

Mustang Energy Corp. hat am 17. Dezember 2024 den Abschluss der ersten Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt gegeben, die einen Bruttoerlös von 2.148.250 CAD erzielt hat. Im Rahmen dieser Tranche wurden insgesamt 2.271.000 Non-Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktie und 5.450.000 Critical Flow-Through-Stammaktien zu 0,29 CAD pro Aktie verkauft. Der Erlös aus der Platzierung wird für die Exploration von Uranprojekten im Athabasca-Becken in Saskatchewan sowie für allgemeine Betriebskosten verwendet.

Mustang Energy Corp. konzentriert sich auf die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien. Das Unternehmen betreibt aktiv Exploration in seinen Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken, das als eine der reichhaltigsten Uranregionen der Welt gilt. Zu den Hauptprojekten gehören Ford Lake, Cigar Lake East, Roughrider South und das neu akquirierte Projekt Yellowstone.

Die Nachfrage nach Uran wird durch einen globalen Trend zur Rückkehr zur Kernenergie angeheizt, insbesondere durch das wachsende Interesse führender Technologieunternehmen wie Google, Amazon und Microsoft, die Kernenergie als nachhaltige Energiequelle für ihre energieintensiven KI-Projekte nutzen möchten. Diese Entwicklungen könnten das Investitionsumfeld im Uransektor erheblich verbessern.

Insgesamt positioniert sich Mustang Energy in einem vielversprechenden Marktumfeld, das durch steigende Uranpreise und ein wachsendes Interesse an Kernenergie geprägt ist. Anleger könnten von den aktuellen Kursniveaus profitieren, da die strategische Bedeutung von Uranprojekten in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen wird.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,00 % und einem Kurs von 0,295CAD auf CSE (18. Dezember 2024, 22:04 Uhr) gehandelt.