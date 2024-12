Accenture übertrifft alle Erwartungen – Aktie im Plus

Das sind die Zahlen

Der Umsatz beträgt 17,7 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Davon wurden 9 Milliarden US-Dollar aus Beratertätigkeiten generiert und 8,6 Milliarden US-Dollar aus Managed-Services-Tätigkeiten.

Die neuen Buchungen beliefen sich auf 18,7 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von 1 Prozent sowohl in US-Dollar als auch in lokaler Währung bedeutet. Besonders hervorzuheben ist, dass Aufträge im Bereich der generativen KI einen Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar ausmachten.

Für die kommenden Monate hat Accenture eine vierteljährliche Bardividende von 1,48 US-Dollar pro Aktie angekündigt, was eine Steigerung von 15 Prozent darstellt. Der Stichtag ist der 16. Januar 2025 und die Dividende wird am 14. Februar 2025 ausgezahlt.

Zudem hat Accenture seinen Geschäftsausblick für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert: Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent. Der Ausblick für den GAAP-Gewinn pro Aktie wurde auf einen Bereich von 12,43 bis 12,79 US-Dollar angehoben.

"Wir haben sowohl im Beratungs- als auch im Managed-Services-Bereich und in allen Märkten und Branchengruppen ein breit angelegtes Umsatzwachstum erzielt und Marktanteile gewonnen", sagt Julie Sweet, Vorsitzende und CEO von Accenture.

Die Zahlen geben der Aktie im Handel Auftrieb.

Die Accenture Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 349,8EUR auf Tradegate (19. Dezember 2024, 15:00 Uhr) gehandelt.

