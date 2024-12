Mit der Lang Consulting GmbH zur unverwechselbaren Marke im Onlinehandel (FOTO)

Freiburg im Breisgau (ots) - In der digitalen Welt wird es immer schwieriger,

die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen. Umso wichtiger ist es, eine

unverwechselbare Markenidentität aufzubauen. Mit seinem ganzheitlichen Angebot

hilft Sven Lang, Gründer und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH,

Onlinehändlern bei der erfolgreichen Positionierung und effektiven Skalierung

ihres Onlineshops. Gemeinsam mit seinem starken Expertenteam steht er ihnen als

langfristiger Wachstumspartner zur Seite. Wie Onlinehändler ihren Onlineshop mit

der Lang Consulting GmbH zum Erfolg führen, erfahren Sie hier.



In Zeiten des boomenden E-Commerce, in dem immer mehr Onlineshops und digitale

Plattformen auf den Markt drängen, wird der Aufbau einer starken,

unverwechselbaren Marke zu einer der zentralen Herausforderungen für

Onlinehändler. Schließlich wächst der Wettbewerb im Onlinehandel rasant, und

Konsumenten haben unzählige Optionen, Produkte und Dienstleistungen miteinander

zu vergleichen. In diesem Umfeld ist es unerlässlich, eine klare Markenidentität

zu etablieren, die Vertrauen schafft und die Kaufentscheidungen langfristig

positiv beeinflusst. "Onlinehändler, die diesen Schritt versäumen, riskieren, in

der Masse unterzugehen und ihre Zielgruppe an die Konkurrenz zu verlieren",

warnt Sven Lang, Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH.







Fokus auf den Bereich Performance Branding. Denn nur so erreicht man genau die

richtige Zielgruppe auf die passende Art und Weise - und steigert so die

wahrgenommene Relevanz einer Marke bei potenziellen Käufern", fährt der Experte

fort. "Das stärkt die Position der Marke im Bewusstsein der Kunden." Gemeinsam

mit seinem erfahrenen Expertenteam der Lang Consulting GmbH agiert Sven Lang als

externe Marketingabteilung für Onlinehändler, die sich eine nachhaltige

Marktpositionierung und eine erfolgreiche Skalierung ihres Onlineshops wünschen.

Als langfristiger Wachstumspartner unterstützt er sie dabei, die richtigen

Marketingentscheidungen zu treffen und erfolgreich umzusetzen. Auf diese Weise

konnten Sven Lang und sein Team bereits über 1.200 Onlineshops erfolgreich

skalieren.



Umfassendes Dienstleistungsangebot für Performance Branding und erfolgreiche

Onlinehandelsstrategien



Als externe Marketingabteilung steht die Lang Consulting GmbH ihren Partnern mit

einem umfassenden Dienstleistungsangebot zur Seite: Vom Optimieren von

Onlineshops über das Management von Social-Media-Kanälen bis hin zu gezielter

Suchmaschinenoptimierung und der Schaltung von bezahlten Werbeanzeigen - Sven

Lang und sein Team bieten eine Rundum-Marketinglösung aus einer Hand, die den Seite 2 ► Seite 1 von 3





"Was es braucht, ist eine zielführende Marketingstrategie mit einem besonderenFokus auf den Bereich Performance Branding. Denn nur so erreicht man genau dierichtige Zielgruppe auf die passende Art und Weise - und steigert so diewahrgenommene Relevanz einer Marke bei potenziellen Käufern", fährt der Expertefort. "Das stärkt die Position der Marke im Bewusstsein der Kunden." Gemeinsammit seinem erfahrenen Expertenteam der Lang Consulting GmbH agiert Sven Lang alsexterne Marketingabteilung für Onlinehändler, die sich eine nachhaltigeMarktpositionierung und eine erfolgreiche Skalierung ihres Onlineshops wünschen.Als langfristiger Wachstumspartner unterstützt er sie dabei, die richtigenMarketingentscheidungen zu treffen und erfolgreich umzusetzen. Auf diese Weisekonnten Sven Lang und sein Team bereits über 1.200 Onlineshops erfolgreichskalieren.Umfassendes Dienstleistungsangebot für Performance Branding und erfolgreicheOnlinehandelsstrategienAls externe Marketingabteilung steht die Lang Consulting GmbH ihren Partnern miteinem umfassenden Dienstleistungsangebot zur Seite: Vom Optimieren vonOnlineshops über das Management von Social-Media-Kanälen bis hin zu gezielterSuchmaschinenoptimierung und der Schaltung von bezahlten Werbeanzeigen - SvenLang und sein Team bieten eine Rundum-Marketinglösung aus einer Hand, die den