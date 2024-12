HORNBACH: Positive Neunmonatszahlen 2024/25 – Umsatz und EBIT steigen!

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat am 20. Dezember 2024 ihre Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht und zeigt dabei eine insgesamt positive Entwicklung. Im dritten Quartal stiegen die Konzern-Nettoumsätze um 1,3 % auf 1.505,1 Millionen Euro, während die Nettoumsätze im Neunmonatszeitraum leicht um 0,5 % auf 4.950,8 Millionen Euro zulegten. Besonders hervorzuheben ist die organische Umsatzentwicklung im europäischen Geschäftsgebiet, die durch eine Steigerung der Kundenfrequenz um 1,6 % unterstützt wurde.

Trotz der positiven Zahlen bleibt die Ertragsprognose für das Gesamtjahr unverändert, da das Unternehmen von einem saisonbedingten Verlauf im vierten Quartal ausgeht. Für das Geschäftsjahr 2024/25 wird ein bereinigtes EBIT auf oder leicht über dem Niveau des Vorjahres (254,2 Millionen Euro) erwartet, während die Nettoumsätze voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau von 6.161 Millionen Euro bleiben.

Die HORNBACH Baumarkt AG, der größte Teilkonzern, verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Umsatzanstieg von 1,1 % auf 4.659,2 Millionen Euro. Der internationale Umsatzanteil stieg auf 52,2 %. Besonders im Segment „Übriges Europa“ konnte ein Umsatzwachstum von 2,0 % erzielt werden. In Deutschland blieb der Umsatz stabil, was in Anbetracht des herausfordernden Marktumfelds als positiv zu werten ist.

Das Online-Geschäft, das einen wichtigen Bestandteil der Wertschöpfung darstellt, trug 12,4 % zum Gesamtumsatz bei, verzeichnete jedoch einen Rückgang von 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union war hingegen von der Schwäche der deutschen Bauwirtschaft betroffen und musste einen Umsatzrückgang hinnehmen.

Insgesamt zeigt die HORNBACH Gruppe eine solide Geschäftsentwicklung, die durch eine kontinuierliche Marktanteilsgewinnung in mehreren europäischen Ländern unterstützt wird. Die Unternehmensführung betont die Notwendigkeit, die Kundenbedürfnisse über alle Kanäle hinweg zu erfüllen und gleichzeitig die Preisführerschaft zu wahren.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,33 % und einem Kurs von 72,50EUR auf Tradegate (20. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.