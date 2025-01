ProSieben wird zu ProAcht: Joko & Klaas starten kreatives TV-Experiment!

Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben für ihren Haussender ProSieben eine kreative Aktion ins Leben gerufen: Für eine Woche wird der Sender in "ProAcht" umbenannt. Diese Umbenennung ist das Ergebnis eines Spiels in der Neujahrsshow "Joko & Klaas gegen ProSieben", in dem die beiden Moderatoren durch einen Sieg in einem Roulette-Spiel die Möglichkeit erhielten, den Sendernamen zu ändern. Diese Aktion ist Teil ihres Formats, in dem sie regelmäßig gegen ihren eigenen Sender antreten und bei Gewinnen Sendezeit für eigene Ideen erhalten.

Die Umbenennung stellt für ProSieben eine erhebliche logistische Herausforderung dar. Senderchef Hannes Hiller erklärte, dass es sich um ein "Mammutprojekt" handelt, da alle Sendungen, Trailer, Impressumsangaben und Online-Inhalte entsprechend angepasst werden müssen. Eine spezielle Webseite für "ProAcht" wurde ebenfalls eingerichtet. Hiller betonte, dass der größte Kostenfaktor der immense Aufwand des Teams sei, um die Änderungen bis ins kleinste Detail vorzunehmen.