Berkshire Hathaway stockt Verisign-Beteiligung weiter auf

Das Unternehmen, bekannt für Internet-Domain-Registrierungen, hat damit das Interesse des Investmentgiganten weiter gefestigt. Die jüngsten Käufe umfassten etwa 20.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 205 US-Dollar pro Aktie, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht:

Berkshire hält nun insgesamt 13,3 Millionen Verisign-Aktien, was einem Anteil von etwa 14 Prozent und einem Marktwert von 2,7 Milliarden US-Dollar entspricht. Seit Mitte Dezember hat Berkshire schrittweise rund 500.000 Verisign-Aktien erworben. Die Käufe könnten eine Abkehr von der zurückhaltenden Strategie markieren, die das Unternehmen seit 2014 gegenüber dem Aktienmarkt verfolgt hatte.

Analysten vermuten laut Barron's, dass die Transaktionen von Ted Weschler oder Todd Combs initiiert wurden, zwei Investmentmanagern, die eng mit Berkshire-CEO Warren Buffett zusammenarbeiten. Beide verwalten jeweils etwa zehn Prozent des 300 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolios. Weschler und Combs konzentrieren sich oft auf Positionen unterhalb der Drei-Milliarden-Dollar-Marke.

Die Käufe erfolgten an zwölf aufeinander folgenden Handelstagen, wobei einige Transaktionen klein ausfielen. Am Dienstag wurden beispielsweise lediglich 1.600 Aktien erworben. Verisign bleibt eine strategische Position in Berkshires Portfolio und zeigt die Präferenz des Unternehmens für stabile Techs mit soliden Ertragsmodellen.

London, NYSE oder Nasdaq Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können von einer riesigen Titelauswahl profitieren. Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können von einer riesigen Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!