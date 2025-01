Rendite mit ESG: Dunkelgrüner ETF von JPMorgan ist Performance-Sieger 2024

CNBC Pro hat 321 in Europa notierte ETFs untersucht, die in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere oder Rohstoffe investieren und weder gehebelt sind noch von fallenden Kursen profitieren (inverse ETFs). Tatsächlich schaffte es ein ESG-ETF auf Platz 1 der ETFs mit der höchsten Rendite 2024 in Europa:

Ticker-Symbol Name des ETF Kosten Gesamtrendite JEUS-DE JPMorgan ETFs US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF 0.20% 30,3% IQSA-DE Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF 0,30% 29,9% QUFE-DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 0,45% 28,0% FUSR-GB Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF 0,30% 26,6% JJEH-IT JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 0,25% 22,4%

Quelle: FactSet, CNBC Pro

JPMorgan ETF führt mit Klimafokus

Mit einer Rendite von 30,3 Prozent ist der JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JEUS) der klare Gewinner. Der Fonds kombiniert aktive und passive Anlagestrategien und orientiert sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens, um nachhaltig ausgerichtete Investitionen zu fördern. Er investiert überwiegend in US-Unternehmen und wird in Deutschland ohne Währungsabsicherung gehandelt.

Tatsächlich handelt es sich bei dem ETF um einen "Artikel 9-Fonds" im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung. Als "Artikel 9-Fonds" werden in der EU-Taxonomie – einem Klassifizierungssystem für Anlageprodukte – besonders nachhaltige Fonds eingestuft. Sie werden oft auch als dunkelgrüne Fonds bezeichnet.

Der ETF von JPMorgan arbeitet jedoch hauptsächlich nach dem Best-in-Class-Ansatz. Er konzentriert sich damit auf die nachhaltigsten Unternehmen innerhalb seiner Vergleichsgruppe.

Harte Ausschlusskriterien werden weniger angewandt. Lediglich Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen, sind vom Investment ausgeschlossen. Auch Investitionen in Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße gegen Umweltaspekte begehen, sind im JPMorgan ETF ausgeschlossen.

Invesco knapp dahinter

Dicht auf den Fersen folgt der Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (IQSA) mit einer Rendite von 29,9 Prozent. Mit einem global diversifizierten Portfolio und einem US-Anteil von 70 Prozent hat der Fonds seine Benchmark, den MSCI World Total Return Index, vier Jahre in Folge übertroffen. Zu den Top-Positionen zählen die Royal Bank of Canada und Trane Technologies.



Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit

Auch andere Top-Performer wie der Ossiam US ESG Low Carbon ETF oder der nachhaltige US-ETF von Fidelity setzen auf ESG-Kriterien und zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht Rendite kosten muss – im Gegenteil.

Mit ihrer starken Performance und ihrem ESG-Fokus sind diese ETFs Vorreiter eines wachsenden Trends – und bieten Anlegern nicht nur Rendite, sondern auch Zukunftsperspektiven.

Tipp aus der Redaktion Falls die hier vorgestellten ETFs in Ihre individuelle Anlagestrategie passen:

Falls die hier vorgestellten ETFs in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion