Eckert & Ziegler steigen auf Hoch seit März 2023

detriment schrieb 03.10.24, 15:42

Die Aufnahme des Handels für die Aktien der Pentixapharm Holding AG soll erstmalig am 3.10.2024 erfolgen. Zum gleichen Tag ist die Notierung der Aktien der Eckert & Ziegler SE „ex Abspaltung“ vorgesehen. Die depotseitige Einbuchung der Pentixapharm Holding Aktie in die Depots der Eckert & Ziegler-Aktionäre wird voraussichtlich am 7.10.2024 stattfinden.



https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/eckert-ziegler-abspaltung-der-pentixapharm-ag-im-handelsregister-eingetragen/2141301