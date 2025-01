ITALIENISCHES UNTERNEHMEN ART DEBÜTIERT AUF DER CES IN LAS VEGAS MIT SEINEN INNOVATIVEN VERNETZTEN INFOTAINMENT-SYSTEMEN FÜR AUTOMOBILE, MOTORRÄDER UND LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN

PASSIGNANO SUL TRASIMENO, Italien, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ – ART nimmt zum ersten Mal an der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas teil, um sein innovatives Portfolio im Bereich der vernetzten Infotainment-Systeme zu präsentieren.

Am Stand 35-111@Venetian in Las Vegas können die Besucher anhand von hochmodernen Vorführgeräten in ein einzigartiges Erlebnis eintauchen.

Das Highlight ist das Vorführmodell ART DIGITAL COCKPIT, ein digitales Cockpit im Maßstab 1:1, das die innovative Technologie von ART nachbildet. Die vorgestellten Systeme sind vollständig integriert, anpassbar und vernetzt, um das Fahrerlebnis des Nutzers zu verbessern, die Effizienz des Fahrzeugs zu optimieren und fortschrittliche Konnektivität zu bieten. Diese Produkte verkörpern die Vision von ART für die Zukunft der Mobilität.

Unter anderem sind ART Motodemo Desktop, das experimentelle ClusterX im Vorführmodell, ein neues Produkt in der ART-Familie digitaler Cockpits, die für Motorradfahrer entwickelt wurden, um ein anpassbares Fahrerlebnis zu bieten, das mit hochauflösenden Displays und Multimedia-Prozessoren ausgestattet ist.

Ebenfalls zu sehen ist iSDK, eine innovative Software, die die Markteinführung von Infotainment-Systemen beschleunigt und mit jeder Hardware kompatibel ist. Diese Lösung, die sich auch für die Lkw-Industrie eignet, verbessert die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

ART präsentiert auch das V-Cockpit Tool, eine Plattform, die Rapid Prototyping und die Simulation von realen Szenarien durch virtuelle Realität ermöglicht. Mit VR-Viewern können Benutzer Benutzeroberflächen schnell und effizient testen und optimieren.

ART erforscht weiterhin neue Grenzen mit technologischen Lösungen, die auch für den Agrarsektor bestimmt sind. Durch den Transfer von Know-how aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie entwickelt das Unternehmen Produkte, die auch den Bedürfnissen dieses strategischen Marktes entsprechen.

Mit der Teilnahme an der CES bestätigt ART seine Position als technologischer Innovationsführer, der fortschrittliche Lösungen für verschiedene Sektoren anbietet, darunter dem Automobil-, Motorrad- und Agrarsektor.

ART, zu dessen Kunden führende italienische und internationale Supersport-Hersteller gehören, ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Passignano sul Trasimeno und in den Niederlassungen in Modena, Turin und Berlin, Deutschland.

ART @ CES 2025 - ART SpA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2591266/demonstrator.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/italienisches-unternehmen-art-debutiert-auf-der-ces-in-las-vegas-mit-seinen-innovativen-vernetzten-infotainment-systemen-fur-automobile-motorrader-und-landwirtschaftliche-maschinen-302344353.html