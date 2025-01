Zollpolitik der USA: Tesla und Panasonic Energy auf dem Prüfstand!

In den letzten Wochen sind die Diskussionen über die zukünftige Zollpolitik der USA und deren Auswirkungen auf Unternehmen wie Tesla und Panasonic Energy intensiver geworden. Panasonic Energy, ein wichtiger Zulieferer von Tesla, hat angekündigt, seine Abhängigkeit von chinesischen Produkten erheblich zu reduzieren. Allan Swan, Präsident von Panasonic Energy North America, betonte, dass die Unabhängigkeit von China das „wichtigste Ziel“ des Unternehmens sei. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf die Unsicherheiten bezüglich der US-Zollpolitik, insbesondere im Hinblick auf mögliche Zölle auf Batteriematerialien, die von Trumps Übergangsteam angeregt wurden.

Panasonic Energy plant, seine Lieferkette umzugestalten, indem es nicht nur US-Lieferanten gewinnt, sondern auch japanische und koreanische Zulieferer ermutigt, sich in den USA anzusiedeln. Das Unternehmen betreibt bereits eine Fabrik in Nevada und plant die Eröffnung einer weiteren Anlage in Kansas. Diese Schritte sollen sicherstellen, dass die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge in den USA weniger von internationalen Lieferketten abhängig ist.