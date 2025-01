Risikofreude der Deutschen schwindet: Sicherheit bei Geldanlagen im Fokus!

Sicherheit steht für 66 Prozent der Befragten an erster Stelle, während 47 Prozent Rendite als wichtig erachten. Nachhaltigkeit gewinnt ebenfalls an Bedeutung, jedoch bleibt sie mit 23 Prozent der Nennungen ein Randaspekt. Bei der Frage, wie sie im Jahr 2025 einen größeren Geldbetrag anlegen würden, favorisieren 47 Prozent Immobilien, gefolgt von Tagesgeld (43 Prozent) und Gold (41 Prozent). Aktien und Fonds sind mit 40 Prozent ebenfalls gefragt, können jedoch nicht mit den klassischen, als sicher geltenden Anlagen mithalten.

Parallel dazu zeigt sich der Goldpreis stabil, nachdem er in den vergangenen Tagen gestiegen war. Am Mittwoch wurde eine Feinunze Gold in London für etwa 2.650 US-Dollar gehandelt. Der Anstieg des Goldpreises wurde durch starke US-Konjunkturdaten unter Druck gesetzt, die Spekulationen über eine weniger aggressive Zinssenkung in den USA anheizten. Eine starke US-Währung macht Gold teurer, was die Nachfrage dämpfen kann.

Insgesamt spiegelt die Umfrage die Tendenz wider, dass deutsche Anleger zunehmend auf Stabilität und Berechenbarkeit setzen, auch wenn dies potenzielle Renditen einschränkt. Die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und die Sorge um zukünftige Entwicklungen tragen dazu bei, dass Sicherheit bei der Geldanlage oberste Priorität hat.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 2.664USD auf Lang & Schwarz (09. Januar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.