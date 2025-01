Deutsche bleiben optimistisch / norisbank Umfrage zeigt: Finanzielle Zufriedenheit steigt trotz Wirtschaftsflaute

Bonn (ots) -



- Für 68 Prozent der Deutschen lief es 2024 finanziell "gut" oder zumindest

"teilweise gut"

- Tagesgeld, Festgeld und Wertpapiere gewinnen 2024 weiter an Bedeutung

- Junge Generation ist besonders anlagefreudig und risikoaffin



Das Jahr 2024 war für Deutschland ein von Krisen geprägtes Jahr. Die Wirtschaft

schien im zweiten Rezessionsjahr wie gelähmt. Doch wie lief es finanziell für

die Einzelnen? Überraschend positiv - dies ergab eine repräsentative Umfrage der

norisbank. Die meisten Deutschen blicken recht zufrieden auf das Jahr 2024

zurück und setzen damit den leichten Aufwärtstrend des Vorjahres fort. Doch

während die Gutverdienenden diese Entwicklung vorantreiben, treten die

einkommensschwächeren Haushalte auf der Stelle. Dennoch ist in der Bevölkerung

eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren - die Hoffnung auf bessere Zeiten ist

groß.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Trotz der enttäuschenden Entwicklung der Wirtschaft in den zurückliegendenMonaten deuten die Ergebnisse der aktuellen norisbank Umfrage auf einefinanzielle Entspannung hin: 68 Prozent der Befragten sind mit ihrem Finanzjahr2024 zufrieden und bewerten es als "gut" oder immerhin "teilweise gut". Dies istein Anstieg um 6,9 Prozentpunkte im Vergleich zu 2023. Damit setzt sich derAufwärtstrend nach einem Tiefpunkt im Jahr 2022 fort (2023: 61,1 Prozent; 2022:58,8 Prozent; 2021: 71,3 Prozent; 2020: 66,9 Prozent).Die finanzielle Zufriedenheit der Deutschen wächst: flächendeckendEgal, in welche Region man schaut: Die Deutschen sind heute zufriedener mitihrer finanziellen Lage als im Vorjahr. Die drei größten Aufsteiger 2024: In derRegion Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt stieg der Anteilder Zufriedenen, für die das Jahr finanziell gut oder zumindest teilweise gutlief, um satte 14,1 Prozentpunkte auf 71,9 Prozent. In Bayern stieg das Niveauerneut um 10,2 Punkte auf 74,3 Prozent, und in der Region Hessen,Rheinland-Pfalz und Saarland um 8,2 Prozentpunkte auf 71 Prozent.Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen demografischenGruppen. 73 Prozent der 40- bis 49-Jährigen bewerteten das Jahr 2024 alsfinanziell gut oder teilweise gut, was einer Steigerung um 12,6 Prozentgegenüber dem Vorjahr entspricht. In den jüngeren Altersgruppen bis 39 Jahrebleibt die Lage mit 73 Prozent auf hohem Niveau stabil. Demgegenüber sind nur63,7 Prozent der über 50-Jährigen zufrieden.Noch signifikanter ist die Diskrepanz zwischen den Geschlechtern: Während 73,9Prozent der Männer ihre finanzielle Situation im Jahr 2024 positiv bewerteten,gaben dies nur 61,7 Prozent der Frauen an. Im Vergleich zum Jahr 2023 hat sich