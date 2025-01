Windenergieausbau lahmt in Europa - Lob für Berlin

Huta schrieb heute 09:03

Guten Morgen!



Ich verstehe die Aufregung nicht wirklich.



Wer von dem Unternehmen nicht überzeugt ist, sollte mMn die Verluste realisieren und versuchen, diese mit einem anderen Wert, von dem man glaubt, dass er besser ist, wieder (wenigstens in Teilen) auszugleichen. Was ich nicht verstehe ist, dass man die Aktien eines Unternehmens behält, in dessen Aktienforum man mehrmals wöchentlich darauf hinweist, wie schlecht das Unternehmen und sein Vorstand ist.

Es ist sicher verständlich, dass man sich mal Luft machen möchte - aber davon siehts im Depot auch nicht besser aus. Man sollte mMn schon auch entsprechend seiner Meinung handeln.

Falls das Unternehmen wirklich so schlecht positioniert ist, wie hier der ein oder andere durch seine Beiträge in schöner Regelmäßigkeit suggeriert, wird der Aktienkurs zukünftig ja noch weiter verfallen und das sehenden Auges hinzunehmen wäre doch spooky.



Ich persönlich dagegen glaube, dass der Energiebedarf weltweit durch KI und Rechenzentren und in Deutschland wegen der im Grundsatz (nur im Tempo) nicht wirklich umstrittenen Umstellung von Heizen, Produzieren und Fahren auf Strom (die Klimaziele werden ja in Deutschland nicht wirklich grundsätzlich bestritten, lediglich von der AFD und die wird auf absehbare Zeit nix zu sagen haben!) steigen wird und steigende Nachfrage nach dem eigenen Produkt, hat einem Unternehmen noch nie geschadet.



Der ebenfalls grundsätzlich nicht umstrittene Umbau des Stromsystems in Deutschland kann darüber hinaus sicher nicht mit Balkonkraftwerken gelingen sondern bedarf schon größerer Anbieter, die dann eben auch die nötigen Kraftwerksreserven und vor allem die riesigen Speicherbedarfe vorhalten können.



Deshalb bin ich (anders als einige andere hier) davon überzeugt, dass RWE zu den Profiteuren der absehbaren Entwicklung in den nächsten Jahren gehört. Daher handle ich entsprechend und hab RWE in zwei Sparplänen und ich kaufe auch außerhalb der Sparpläne zu, wenn ich den Kurs für perspektivisch interessant halte. Natürlich muss das jeder selber wissen und für sich entscheiden.