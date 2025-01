Elon Musk und Alice Weidel: Kontroverser Talk über Merkel und Politik

In einem Online-Talk mit dem US-Milliardär Elon Musk hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel eine scharfe Kritik an der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel geübt. Weidel bezeichnete Merkel als Deutschlands "erste grüne Kanzlerin" und stellte deren Zuwanderungspolitik sowie den Atom-Ausstieg und den Übergang zu erneuerbaren Energien in Frage. Das Gespräch, das auf der Plattform X stattfand, wurde im Vorfeld mit großer Spannung erwartet, da Musk in den Wochen zuvor bereits positive Äußerungen über die AfD gemacht hatte.

Die Bundesvorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht äußerte sich kritisch zur Nähe der AfD zu Musk und betonte, dass dieser der Partei viel öffentliche Aufmerksamkeit verschafft habe. Sie hinterfragte die Motivation eines Milliardärs, der für geringere Steuern und weniger Rücksicht auf das Gemeinwohl plädiert, sich für die AfD zu engagieren. Wagenknecht warnte vor einer "Rücksichtslos-Gesellschaft", in der Milliardäre sich ihrer Verantwortung entziehen könnten.