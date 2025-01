Maßnahmen des Managements zeigen Wirkung!

Ungeachtet der zahlreichen negativen Berichte über Volkswagen sammeln Investoren weiterhin Aktien des Automobilherstellers ein. Insbesondere die Hauptmarke VW ist von hohen Kosten und niedriger Auslastung ihrer Produktionsstätten betroffen. Es ist geplant, die Produktionskapazität in den deutschen VW-Werken um mehr als 700.000 Fahrzeuge zu verringern. 35.000 Arbeitsplätze fallen bis 2030 weg. Der größte Automobilhersteller Europas liegt derzeit deutlich unter den früheren Rekordwerten. Im Jahr 2019 verzeichnete Volkswagen fast 11 Millionen Auslieferungen und belegte somit weltweit sogar den ersten Platz vor Toyota. Volkswagen hat mittlerweile seine Bemühungen um die Erringung der globalen Marktführerschaft eingestellt. Entscheidend ist nicht allein die Anzahl der Einheiten, sondern vielmehr die Rentabilität. Sollten sich die erwarteten Zölle für den Export in die USA als weniger belastend erweisen, besteht die Möglichkeit, dass der Aktienkurs weiter steigt.

Notierte die Volkswagen-Aktie Anfang Juni 2021 noch bei 241,40 Euro, ist sie mittlerweile auf rund 91,88 Euro gesunken, was einem Verlust von 62 Prozent entspricht. Gleichzeitig gab es, beginnend mit dem 31.10.2023, leichte Hoffnung. Die Aktie zeigte wieder Stärke und entwickelte sich bei 97,84 Euro wieder nachhaltig nach oben. Dabei bildete sie im Zeitraum Anfang März 2024 bis Anfang April 2024 am Level von 127,65 Euro ein Doppeltop aus. Anschließend hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die aktuell als durchbrochen erscheint. Als Grund könnte der angekündigte Plan zu Einsparungen und die Ausrichtung auf steigende Margen sein. Als Damoklesschwert fungieren noch die von Donald Trump angekündigten Zölle. Kann sich der Volkswagenkonzern hier arrangieren, könnte dies weiteren Rückenwind für die Aktie sein. Nach der Bodenbildung Ende November 2024 bei 78,86 Euro sind die Aktien von VW stark angestiegen, wobei der Widerstand bei 87,72 Euro schnell überwunden wurde. Aktuell sind die Bullen weiter am Ruder und nehmen den nächsten Widerstand bei 97,74 Euro ins Visier. Die Konsensschätzung für den Zeitraum 2025 bis 2027 ergibt eine Steigerung des Bilanzgewinns um 50 Prozent. Das erwartete KGV 2027 sinkt dabei auf aktuell 2,36. Sollte diese Steigerung revidiert werden, ist auch wieder mit Kursverlusten zu rechnen.