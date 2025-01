Bidirektionales Laden spart Milliarden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - Elektroautos können viel mehr, als "nur" leise undohne Abgase zu fahren. Mit bidirektionaler Ladetechnologie können sie Stromspeichern und ins Netz zurückspeisen. Die jüngste Studie von Transport &Environment (T&E) zeigt, dass dies Europas Energieversorgern und AutofahrendenEinsparungen in Milliardenhöhe ermöglichen könnte. Diese resultieren vor allemaus einer effizienteren Nutzung der Erzeugungskapazitäten, der Reduzierung vonAbregelungen und einem geringeren Kraftstoffverbrauch. Das könnte fürbidirektionales Laden (BiDi) in europäischen Märkten einen technologischen undwirtschaftlichen Durchbruch bedeuten. Entscheidend dafür sind jedochregulatorische Rahmenbedingungen, die den Einsatz dieser Technologie fördern.Ohne sie bleibt das Potenzial ungenutzt. Auf die aktuellen Entwicklungenreagiert The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für dieEnergiewirtschaft. Sie widmet dem Thema 2025 eine eigene Sonderschau, um Chancenund Herausforderungen für die Mobilitäts- und Energiebranche aufzuzeigen. Thesmarter E Europe findet vom 7. bis zum 9. Mai 2025 auf der Messe München stattund vereint die vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2DriveEurope und EM-Power Europe.Durch die Zwischenspeicherung und Wiedereinspeisung von Netzstrom in die Akkusvon Elektroautos können ein hohes Maß an Flexibilität bereitgestellt und enormeSummen eingespart werden: In der T&E-Studie beziffern die beauftragtenFraunhofer-Institute das Einsparpotenzial für Energieversorger und Verbraucherin der EU auf bis zu 22 Milliarden Euro jährlich. Das wären rund acht Prozentder Kosten für den Bau und Betrieb des EU-Energiesystems. Von 2030 bis 2040könnte die netzwirksame BiDi-Technik laut den Forschern EU-weit mehr als 100Milliarden Euro einsparen. Allein in Deutschland ist nach den Studienergebnissenbis 2040 eine jährliche Entlastung von rund 8,4 Milliarden Euro möglich.Integration von SolarstromDiese großen Summen kommen dadurch zustande, dass durch den Einsatz der enormenSpeicherkapazität des E-Auto-Bestandes immer mehr Strom aus erneuerbarenQuellen, insbesondere Solarstrom, in das Energiesystem integriert werden kann.Durch den Einsatz der Fahrzeugakkus kann laut der Studie der Bedarf an teureren,stationären Zwischenspeichern in der EU um bis zu 92 Prozent sinken. Zusätzlichkönnte die installierte PV-Leistung im gleichen Zeitraum um bis zu 40 Prozentsteigen.Prosumer profitierenDie Halter von batterieelektrischen Fahrzeugen können ganz unmittelbar vombidirektionalen Laden profitieren. Die Studie prognostiziert für die Prosumer in