Zscaler: Pionier der Cloud-Sicherheit und Innovationsmotor mit KI

Zscaler profitiert davon, dass immer mehr Unternehmen ihre Daten und Anwendungen in die Cloud verlagern. Dadurch wächst der Bedarf an modernen Sicherheitslösungen, die speziell für die Cloud entwickelt wurden. Im Vergleich zu traditionellen Anbietern von Cybersicherheitslösungen gewinnt Zscaler zunehmend Marktanteile. Mit seinen spezialisierten Produkten bedient das Unternehmen einen Bereich, der durch diesen Wandel weiterhin stark wächst und langfristig viel Potenzial bietet.

Zscaler, gegründet 2007 mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, hat sich als eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-Sicherheit etabliert. Mit seiner Plattform, die auf Zero-Trust-Architekturen basiert, bietet das amerikanische Unternehmen die Möglichkeit, ihre IT-Sicherheitsinfrastruktur in die Cloud zu verlagern und gleichzeitig umfassenden Schutz für Nutzer und Anwendungen zu gewährleisten. Das Unternehmen bedient Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Einzelhandel, und betreut mehr als 6.700 Unternehmen weltweit.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei Zscaler

Zscaler nutzt künstliche Intelligenz (KI) umfassend, um seine Sicherheitslösungen zu optimieren und Angriffen proaktiv entgegenzuwirken. Die KI-gestützte Bedrohungserkennung analysiert Milliarden von Transaktionen täglich und identifiziert Anomalien oder potenzielle Angriffe in Echtzeit. Darüber hinaus verbessert maschinelles Lernen die Effizienz der Plattform, indem es automatisch Sicherheitsrichtlinien anpasst und Bedrohungen klassifiziert. Diese Technologien spielen eine zentrale Rolle in der Zscaler Zero Trust Exchange, die den Datenverkehr von Nutzern direkt und sicher zu Anwendungen leitet, ohne dass Daten durch das Firmennetzwerk geleitet werden müssen. Dadurch werden nicht nur die Risiken von Cyberangriffen minimiert, sondern auch die Leistung und Skalierbarkeit der Netzwerke verbessert.

Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025

Am 31. Oktober 2024 präsentierte Zscaler die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 627,96 Millionen US-Dollar, verglichen mit 496,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettoverlust verringerte sich deutlich auf 12,05 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 33,48 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen spiegeln die starke Nachfrage nach den Sicherheitslösungen des Unternehmens wider und unterstreichen die Fortschritte bei der Kosteneffizienz.

Besonders hervorzuheben ist das Wachstum des Annual Recurring Revenue (ARR), das einen Anstieg von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Dieses starke Wachstum reflektiert die zunehmende Bereitschaft von Unternehmen, in Cloud-Sicherheitslösungen zu investieren, um ihre Netzwerke vor den wachsenden Cyberbedrohungen zu schützen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Zscaler optimistisch. Das Unternehmen erwartet einen Jahresumsatz zwischen 2,623 und 2,643 Milliarden US-Dollar. Für das zweite Quartal prognostiziert Zscaler einen Umsatz zwischen 633 und 635 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum basiert auf der kontinuierlichen Erweiterung des Produktportfolios, strategischen Partnerschaften und einer steigenden Nachfrage nach Zero-Trust-Lösungen.

Darüber hinaus plant Zscaler, seine KI-Fähigkeiten weiter auszubauen, um Kunden zukünftig noch bessere Sicherheitsfunktionen anbieten zu können. Diese Investitionen sollen nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit stärken, sondern auch langfristig zur Rentabilität des Unternehmens beitragen.

Bewertung durch Oppenheimer

Das Analysehaus Oppenheimer betont, dass Zscaler trotz anhaltender Wettbewerbsbedenken weiterhin Erfolge verbucht, insbesondere innerhalb der Fortune 100, wo es mit großen Anbietern wie Palo Alto Networks (PANW) und Fortinet (FTNT) konkurriert. "Wir glauben, dass die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs übertrieben und unbewiesen sind", erklärte Oppenheimer. Das Analysehaus hat die Aktie von Zscaler mit einem Kursziel von 250 US-Dollar als "Outperform" eingestuft.

Mein Tipp: Mit seiner innovativen Plattform, dem konsequenten Einsatz von KI und beeindruckenden Wachstumszahlen zeigt Zscaler, warum das Unternehmen zu den Vorreitern im Bereich Cloud-Sicherheit zählt. Der Fokus auf Zero-Trust-Architekturen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie sichern Zscaler eine starke Position in einem Markt, der durch digitale Transformation und zunehmende Cyberrisiken geprägt ist. Anleger und Kunden können gleichermaßen davon ausgehen, dass Zscaler weiterhin eine zentrale Rolle in der Zukunft der IT-Sicherheit spielen wird.

Interessierte Anleger sollten sich daher auf die Lauer legen und die Aktie im Bereich von 180 US-Dollar einsammeln. Zieht der Kurs allerdings weiter in die Höhe, dann bietet sich an mit dem Überschreiten der 50-Tage-Linie den Einstieg bei Zscaler zu suchen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 196,93 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!