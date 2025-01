SRH Gründer-Institut leistet bedeutsamen Beitrag (FOTO)

Heidelberg (ots) -



- Das Gründer-Institut der SRH setzt sich bereits seit 15 Jahren für

Existenzgründungen ein

- Laufend werden ca. 40 Start-ups unterstützt

- Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Das Gründer-Institut zählt in

Heidelberg seit 15 Jahren zu den wichtigsten Playern bei der Unterstützung von

Start-ups. "



Im aktuellen Ranking von "Start-up Detector" steht Heidelberg bei der Anzahl von

Start-ups pro Kopf deutschlandweit an der Spitze. Schon seit Jahren zeichnet

sich Heidelberg in diesem Bericht durch ein starkes Gründungsgeschehen aus - und

das nicht ohne Grund. Dazu beigetragen hat das SRH Gründer-Institut des

Bildungs- und Gesundheitsanbieters SRH, welches Gründer:innen seit bereits 15

Jahren beim Weg in die Selbstständigkeit fördert. Das Gründer-Institut ist Teil

der SRH University mit Hauptsitz in Heidelberg und vermittelt

Existenzgründer:innen das nötige Wissen durch Lehre, Betreuung und Netzwerk.







Möglichkeit, innovative Ideen nicht nur zu fördern und gezielt bei

Finanzierungsanträgen zu unterstützen, sondern diese durch sein starkes Netzwerk

auch praktisch am Markt zu testen und realisieren.



Raus aus der Theorie, rein in die Praxis



Damit wird die SRH University ihrer Aufgabe als Hochschule und ihrem

Selbstverständnis von Bildung gerecht, neben Lehre und Forschung insbesondere

den Wissenstransfer in die Praxis zu begleiten. Basis dieser angewandten

Ausrichtung ist das zertifizierte CORE-Lernprinzip (Competence-Oriented Research

and Education) der SRH, von dem Studierende entlang ihrer gesamten

Hochschullaufbahn bei der SRH profitieren.



Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Heidelberg bietet mit seinen

Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie seinem starken

Unterstützungssystem hervorragende Gründungsbedingungen. Für die

Innovationskraft und das Entrepreneurship in Heidelberg und der Region steht

auch die SRH University mit ihrem Gründer-Institut. Bereits während des Studiums

werden junge Menschen darauf vorbereitet, kritisches Denken,

Verantwortungsbewusstsein und Ressourcenorientierung direkt in die Arbeitswelt

einzubringen. Das Gründer-Institut zählt in Heidelberg seit 15 Jahren zu den

wichtigsten Playern bei der Unterstützung von Start-ups.



Kein Wunder also, dass dieser Ansatz auch ein Motor für Innovationen von

Gründer:innen ist. "Ebenso wie in Studium oder Ausbildung steht die SRH bei der

Unterstützung von Gründungsvorhaben für eine individuelle und praxisnahe

Ausrichtung. Diese wird auch von Gründerinnen und Gründern Jahre nach einem

Studium explizit gesucht und geschätzt", ergänzt der SRH Vorstandsvorsitzende Seite 2 ► Seite 1 von 2



