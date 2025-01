Positive Signale von TSMC festigen auch die Speicherhersteller!

US-Chipaktien stiegen vorbörslich, nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), der weltweit größte Auftragsfertiger, am gestrigen Donnerstag einen Rekord-Quartalsgewinn gemeldet hat. Da TSMC einen Großteil der Chipindustrie mit seinen Produkten versorgt, fungiert das Unternehmen als wichtiger Indikator für den Zustand der gesamten Branche. Als Folge des Erfolgs von TSMC zeigte auch der Speicherchiphersteller Micron Technologies eine positive Entwicklung. Die treibende Kraft des Unternehmens ist die künstliche Intelligenz (KI). TSMC ist ein bedeutender Zulieferer für Nvidia, einem der größten Halbleiterhersteller weltweit und führend in der Entwicklung von KI-Chips. Speicher mit hoher Bandbreite, die derzeit von Micron und koreanischen Firmen hergestellt werden, sind ein entscheidender Bestandteil für den Bau fortschrittlicher KI-Chips.

Nach einer längeren Konsolidierung startete der Aktienkurs von Micron ab Anfang Januar 2023 eine Aufwärtssequenz, die am 18. Juni 2024 auf dem Level von 157,58 US-Dollar mit der Bildung des Allzeithochs endete. Der folgende Kurseinbruch stoppte erst an der Unterstützung beim Niveau von 84,68 US-Dollar. Auf Basis des dort gebildeten Doppelbodens konnte sich der Kurs wieder bis zum aktuellen Niveau von 103,57 US-Dollar erholen. Ab Ende August 2024 hat sich eine Seitwärtsrange gebildet, die von der Unterstützung bei 84,68 US-Dollar und dem Widerstand bei 111,32 US-Dollar definiert wird. Kann dieser Widerstand bei 111,32 US-Dollar nachhaltig überwunden werden, ist eine weitere Aufwertung bis zur Widerstandszone zwischen 129,98 und 135,84 US-Dollar nicht unwahrscheinlich. Dafür könnte der aktuell auf TSMC zurückzuführende Optimismus in der Chipindustrie sorgen. War der Optimismus verfrüht und der durch den schwachen Ausblick seitens ASMLs aufkommende Pessimismus gewinnt wieder die Oberhand, ist ein Kursrutsch bis zur Unterstützung bei 84,68 US-Dollar möglich. Fundamental betrachtet ist ein für 2026/27 geplantes Gewinnplus pro Aktie bis auf 10,29 US-Dollar eingepreist, wodurch das entsprechende erwartete KGV auf aktuell 9,18 sinkt.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: