BioVaxys entwickelt DPX zum Träger der Wahl für mRNA-Impfstoffe - ein Markt, der bis 2030 auf 48.000.000.000 US-Dollar wachsen soll*

VANCOUVER, BC, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder das „Unternehmen") hebt das Potenzial seiner DPX-Plattform zur nicht-systemischen Immunbildung hervor, die inhärenten Grenzen von Lipid-Nanopartikeln („LNPs") für die Verpackung und Bereitstellung von mRNA und anderen Polynukleotiden zu überwinden. Die weitere Entwicklung von DPX-mRNA-Formulierungen ist eines der Ziele des Unternehmens, wobei BioVaxys Kooperationen mit Unternehmen und akademischen Einrichtungen anstrebt, die über Pipelines mit vielversprechenden tumor- und virusspezifischen Polynukleotid-Antigenen verfügen.

Die DPX-Technologie („DPX") von BioVaxys ist eine patentierte Verabreichungsplattform, die eine Reihe bioaktiver Moleküle wie mRNA/Polynukleotide, Peptide/Proteine, virusähnliche Partikel und kleine Moleküle aufnehmen kann, um gezielte, langanhaltende Immunantworten zu erzeugen, die durch verschiedene formulierte Komponenten ermöglicht werden. Die DPX-Plattform erleichtert die Antigenzufuhr zu regionalen Lymphknoten und hat in präklinischen und klinischen Studien zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten gezeigt, dass sie robuste und dauerhafte T-Zell- und B-Zell-Antworten auslöst.

Daten aus Proof-of-Concept-Studien mit DPX-mRNA-Formulierungen, die in Zusammenarbeit mit dem führenden RNA-Technologieunternehmen Etherna und PCI Biotech durchgeführt wurden, zeigen, dass DPX eine verbesserte In-vitro- und In-vivo-Stabilität der verpackten mRNA bietet, eine therapeutisch einzigartige Untergruppe von antigenpräsentierenden Zellen (APCs) an die Injektionsstelle lockt, um die mRNA gezielt vom Immunsystem aufzunehmen, und dass eine Immunisierung mit DPX-haltiger mRNA spezifische Immunantworten auf kodierte Antigene auslöst.

mRNA-Impfstoffe haben sich als wichtiger wissenschaftlicher Durchbruch in der Entwicklung von Immuntherapeutika erwiesen und sind zur Grundlage für viele neue Impfstoffprogramme geworden, da die Covid-Pandemie die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen beschleunigt hat. Die genetische Sequenz in mRNA-Impfstoffen weist die Wirtszellen an, Proteine zu produzieren, um immunologische Reaktionen auszulösen und das Immunsystem auf die Bekämpfung von Infektionen oder Krebszellen vorzubereiten.