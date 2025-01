Limousine kommt in Kürze als Plug-in-Hybrid (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Als Fließhecklimousine ermöglicht der neue Superb iV

> Produktionsstart des Superb iV ist für das zweite Quartal 2025 geplantSkoda bietet die Limousinenversion der vierten Generation des Superb in Kürzeauch als Plug-in-Hybrid an. Schon in den kommenden Wochen erscheint derattraktive Zuwachs der Superb-Familie in den Konfiguratoren zahlreicher Märkte.Die Kombination des 1,5 TSI-Benziners mit einem Elektromotor ergibt eineSystemleistung von 150 kW (204 PS). Zugleich erzielt der Superb iV eine reinelektrische Reichweite von mehr als 120 Kilometern(1) im WLTP-Zyklus. SeineAntriebsbatterie lässt sich an Gleichstrom-Schnellladestationen in nur 26Minuten von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen. Der Produktionsstartdes neuen Superb iV ist für das zweite Quartal 2025 vorgesehen.Plug-in-Hybridantrieb der zweiten GenerationDie Limousinenversion der vierten Superb-Generation besitzt denPlug-in-Hybridantrieb der zweiten Generation, der bereits im aktuellen SuperbCombi iV (Skoda Superb Combi 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS):Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,2 - 0,6 l/100 km; Stromverbrauch(gewichtet kombiniert): 14,6 - 20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (beientladener Batterie): 4,6 - 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert):5 - 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B - B; CO2-Klasse (beientladener Batterie): C - E) zum Einsatz kommt. In diesem Antriebsstrangarbeiten der 110 kW (150 PS) starke Vierzylinder-Turbobenziner 1,5 TSI und einElektromotor zusammen. Gemeinsam erzeugen sie eine Systemleistung von 150 kW(204 PS), die ein automatisches 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) an dieVorderräder überträgt. Die Hochvoltbatterie mit einer Bruttokapazität von 25,7kWh besteht aus vier Modulen. Sie findet unterhalb der Rücksitze Platz.Ein in das Getriebe integrierter dreiphasigerPermanentmagnet-Synchron-Elektromotor ist durch eine Kupplung vom