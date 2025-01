Barclays: Um diese Halbleiter- und KI-Aktien führt in 2025 kein Weg vorbei!

Hinter Halbleiter-Aktien liegt ein bislang verhaltener Start in das Börsenjahr. Vor allem die hohe Volatilität beim Branchenprimus Nvidia belasteten nebem dem Sentiment auch die Kursentwicklung. Zeitweise sah sich der Branchenindex Philadelphia Semiconductor daher Verlusten ausgesetzt.

Erst in der vergangenen Woche gelang mithilfe eines moderat ausgefallenen Inflationsberichtes sowie der erneut sehr starken Quartalsperformance von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor ein Befreiungsschlag. Inzwischen notiert der Branchenindex gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Plus von 6,6 Prozent. Viele Analysten erwarten, dass der Boom der vergangenen zwei Jahre auch in diesem Jahr anhält und für weitere Kursgewinne sorgen wird.