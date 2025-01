US-Unternehmen sind von ihren Geschäftsmodellen viel überzeugter als Betriebe in der DACH-Region / Jedes zweite deutsche Industrieunternehmen erwägt Schließungen oder Verlagerungen

Köngen (ots) - Sowohl der Machtwechsel in den USA als auch der laufende

Wahlkampf in Deutschland werden durch die aktuelle wirtschaftliche Lage

dominiert. Die Studie "Zukunft gestalten" befasst sich daher mit der Frage, wie

Industrieunternehmen diesseits und jenseits des Atlantiks in das für sie so

wichtige Jahr 2025 gehen. Ein zentrales Ergebnis: Die amerikanischen

Industriebetriebe blicken deutlich selbstbewusster in die Zukunft als ihre

Konkurrenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die Studie hat die

Unternehmensberatung Staufen insgesamt rund 600 Unternehmen in der DACH-Region

und in den USA befragt.



Der transatlantische Stimmungsunterschied wird in der Studie deutlich sichtbar:

Während in der DACH-Region derzeit nur jedes vierte Industrieunternehmen (25

Prozent) sein Geschäftsmodell als "sehr zukunftsfest" beschreibt, ist in den USA

mehr als jeder zweite Industriebetrieb (55 Prozent) von seinem eingeschlagenen

Weg absolut überzeugt. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Thema Innovationkraft.

Hier geben sich 43 Prozent der befragten US-Firmen die Bestnote, aber nur 21

Prozent der Industrieunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.







Erfolgsfaktoren, die maßgeblich von der Mentalität der Führungskräfte und der

Unternehmenskultur beeinflusst werden. Diese positive innere Einstellung ist in

den USA besonders stark ausgeprägt - und kann gerade in Krisenzeiten ein

entscheidender Wettbewerbsvorteil sein", sagt Wilhelm Goschy, CEO der Staufen

AG. "Die hiesigen Industrieunternehmen sollten daher ihre traditionellen Stärken

mit diesem 'American Spirit' verbinden."



Prozessoptimierung, Digitalisierung und Qualifizierung als zentrale Stellhebel



Stichwort Stärken: Trotz aller Herausforderungen sehen 82 Prozent der

Industrieunternehmen in der DACH-Region an ihrem jeweiligen Heimatstandort

weiterhin mehr Chancen als Risiken. Und 87 Prozent der befragten Top-Manager

bezeichnen ihr Unternehmen als resilient, wobei sogar jeder vierte (25 Prozent)

von "sehr widerstandsfähig" spricht. Zum Vergleich: In der Vorjahresstudie

hatten nur 20 Prozent dem eigenen Unternehmen eine solch hohe Resilienz

attestiert.



Diese positive Entwicklung an der Spitze kann über die aktuellen Probleme gerade

in Deutschland aber nicht hinwegtäuschen. So geben sieben von zehn deutschen

Industrieunternehmen an, dass ihre heimischen Werke international an

Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Als Konsequenz erwägt die Hälfte (52 Prozent)

Standortschließungen oder -verlagerungen.



Staufen-CEO Goschy: "Neben den notwendigen staatlichen Veränderungen





