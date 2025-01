SAP mit offensichtlichem Dynamikrückgang

Überdurchschnittlich häufig zeigen Doji-Tageskerzen eine mögliches Ende einer Trendbewegung an, solche Anzeichen häufen sich in der SAP-Aktie seit zwei Tagen, trotz neuer Rekordstände! Diese fielen allerdings nur minimal höher als die Vorgängerhochs aus, zur Bestätigung sollte natürlich eine entsprechende Wochenkerze in dieser Form abgewartet werden. Dann könnte unterhalb eines Niveaus von 253,00 Euro eine Konsolidierung auf 248,60 und darunter in den Bereich von 242,50 Euro folgen, dieser Support trifft mit einer vorherigen Trendbegrenzung zusammen und könnte als Sprungbrett für neuerliche Rekordstände dienen. Die immer dünner werdende Luft bei der SAP-Aktie erfordert nun ein striktes Stopp-Management oder aber die Überlegung hin zu Gewinnmitnahmen. Langfristig dürfte SAP allerdings weiter auf der Überholspur bleiben. trotzdem bleibt immer noch die Möglichkeit bestehen, sogar auf 261,50 Euro weiter zuzulegen und damit ein weiteres mittelfristiges Kursziel abzuarbeiten. Die aktuell vorliegenden Achtungszeichen sollten jedoch nicht unterbewertet werden.

Trading-Strategie: