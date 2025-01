ZeroPath Corp. lanciert auf künstlicher Intelligenz basierte Codesicherheitsplattform der nächsten Generation

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 22. Januar 2025 / ZeroPath Corp., ein vom US-Gründerzentrum Y Combinator unterstütztes Cybersicherheitsunternehmen, hat heute die offizielle Markteinführung seiner LLM-gesteuerten Codesicherheits-Plattform angekündigt. Das Unternehmen war im Vorfeld bereits dafür bekannt, mit seiner Plattform kritische Zero-Day-Schwachstellen in großen Open-Source-Projekten aufdecken zu können. Zeitgleich mit der Markteinführung gab das Unternehmen den Abschluss einer von SurgePoint Capital geleiteten Seed-Finanzierungsrunde bekannt, an der sich auch Y Combinator und der Angel-Investor Paul Graham beteiligten.

Die Sicherheitsüberprüfungsplattform von ZeroPath, eine der ersten ihrer Art, versucht, tiefgreifende Programmanalysen mit großen Sprachmodellen (sogenannten „Large Language Models“) zu kombinieren, um auch komplexere Sicherheitslücken aufzudecken. Das System kann auf eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz bei der Identifizierung kritischer Sicherheitslücken in großen Open-Source-Repositories - einschließlich Schwachstellen bei der Remote-Code-Ausführung, Umgehung von Berechtigungen und Fehler in der Geschäftslogik - verweisen.

„Herkömmliche Sicherheitstools verlassen sich oft auf Musterabgleiche und vordefinierte Regeln. Komplexe Schwachstellen, die nicht in bekannte Muster passen, werden dabei häufig übersehen“, so Raphael Karger, CTO von ZeroPath. „Unsere Plattform ist in der Lage, sowohl Kontext als auch Geschäftslogik zu verstehen und kann dadurch komplexe Sicherheitsprobleme identifizieren, die normalerweise eine manuelle Codeüberprüfung durch Sicherheitsexperten benötigen würden.“

Was für den Bereich der Anwendungssicherheit unüblich ist: Die Plattform stützt sich nicht auf die regelbasierte Erkennung von Codesicherheitsproblemen, sondern nutzt stattdessen Large Language Models, um große Teile des Codes zu scannen und potenzielle Schwachstellen zu validieren, bevor diese gemeldet werden. Der Ansatz des Unternehmens hat sich als besonders effektiv bei der Erkennung von Vulnerabilitäten in der Geschäftslogik und bei der Authentifizierung erwiesen, wo bis dato eine umfangreiche manuelle Überprüfung erforderlich war. Außerdem ist lobend zu erwähnen, dass er eine geringere Falsch-Positiv-Rate als herkömmliche statische Analysetools aufweist.

Weitere Informationen über die KI-gestützte Sicherheitsplattform von ZeroPath finden Sie unter https://www.zeropath.com

Über ZeroPath Corp.: ZeroPath Corp. ist ein in San Francisco ansässiges Unternehmen für Cybersicherheit, das künstliche Intelligenz mit einer tiefgreifenden Programmanalyse auf Basis neuronaler Netze kombiniert, um komplexe Sicherheitsschwachstellen zu identifizieren. Mit seinem innovativen Ansatz der Sicherheitsüberprüfung konnte das Unternehmen bereits kritische Schwachstellen in großen Open-Source-Projekten aufdecken und dazu beitragen, die von Millionen von Benutzern weltweit verwendeten Codes zu sichern.

Kontaktdaten

Mediensprecher:

Raphael Karger

E-Mail: press@zeropath.com

Tel: +1 (617) 431-6720

Soziale Medien:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zeropathai

X (Twitter): https://x.com/zeropathAI

Quelle: ZeroPath Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.