Diese Erdöl-Aktie könnte ein richtiger Trump-Trade werden

Also ein echter Trump-Trade?

Das Unternehmen ist eines der größten Energieinfrastruktur-Unternehmen in Nordamerika. Es ist darauf spezialisiert, Erdgas, Erdöl, Flüssiggas (LNG) und andere Rohstoffe zu transportieren, zu lagern und zu verarbeiten.

Laut den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street wird von dem Energieinfrastruktur-Unternehmen ein vierteljährlicher Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,33 US-Dollar erwartet, was einem Anstieg von 17,9 Prozent im Jahresvergleich entspricht, bei einem Umsatz von 4,14 Milliarden US-Dollar.

Im dritten Quartal verfehlte Kinder Morgan die Markterwartungen und gab eine schwächere Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ab, da das Unternehmen mit niedrigen Rohstoffpreisen und einem Rückgang der Ölvolumina zu kämpfen hatte.

Im Geschäftsjahr 2025 erwartet Kinder Morgan einen bereinigten Gewinn von 1,27 US-Dollar pro Aktie, was ebenfalls mit den Konsensschätzungen übereinstimmt und einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber der Prognose für 2024 entspricht. Zudem plant das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 8,3 Milliarden US-Dollar, fast 4 Prozent mehr als die Prognose von 8 Milliarden US-Dollar für 2024.

Das Unternehmen geht außerdem davon aus, 2025 eine jährliche Dividende von 1,17 US-Dollar pro Aktie auszuschütten, was das achte Jahr in Folge wäre, in dem die Dividende erhöht wird.

Kinder Morgan erwartet weiterhin vom Erdgassektors profitieren zu können, das Wachstum durch bestehende Transport- und Speicheranlagen für Erdgas vorantreiben und neue Expansionsmöglichkeiten zu schaffen.

Barclays-Analysten sind der Meinung, dass Kinder Morgan gut positioniert ist, um von einem positiven fundamentalen Ausblick zu profitieren, der durch wesentliche Infrastrukturvermögenswerte gestützt wird, die hauptsächlich durch Verträge in verschiedenen Rohstoff-Wertschöpfungsketten und Regionen abgesichert sind.

Seit Jahresbeginn ist die Aktien von Kinder Morgan um rund 14 Prozent gestiegen. Nach Börsenschluss am Mittwoch, gibt das Unternehmen seine Zahlen raus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kinder Morgan Registered (P) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 29,52EUR auf Tradegate (22. Januar 2025, 17:23 Uhr) gehandelt.

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!