Xlence erhält "Best Newcomer"-Auszeichnung auf der iFX Expo Dubai

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Xlence, ein schnell aufstrebender CFD-Broker und

Gold Sponsor der iFX Expo Dubai, einer der globalen Messen der Finanzindustrie,

wurde mit dem Titel "Best Newcomer" ausgezeichnet. Die Auszeichnung zeigt das

exponentielle Wachstum des Brokers und unterstreicht das Engagement von Xlence

für den Erfolg in der Finanzbranche.



Die wichtigsten Highlights von Xlence auf der iFX Expo Dubai





Während der iFX Expo begrüßte Xlence Kunden und Partner aus der ganzen Welt. DerRegional Head of Business Development von Xlence , Hala Mousa Abo Jarra, nahm aneiner Diskussionsrunde über die Zukunft des Devisenhandels teil. DieTeilnehmenden hatten die Gelegenheit, sich vom Engagement von Xlence für denAufbau eines vertrauenswürdigen und sicheren Handelsökosystems durchtransparente Abläufe zu überzeugen, die das Engagement der Marke für einenerfolgreichen Handel unterstreichen.Ein innovativer Ansatz für den HandelXlence bedient Kundinnen und Kunden in ganz Europa, den MENA-Ländern und Asienund hat schnell Anerkennung für sein Angebot an Finanzinstrumenten und seinewettbewerbsfähigen Handelsbedingungen erlangt. Die Kundinnen und Kunden könnenmit Devisen , Metallen, Aktien, Indizes, Rohstoffen und Termingeschäften handeln,unterstützt durch eine flexible Hebelwirkung und geringstmögliche Spreads, umdie Kosten zu minimieren.Xlence bietet mehr als nur HandelDie Erfolge des Unternehmens beruhen auf fünf wichtigen Säulen:1. Flexibilität bei den Handelskonten - Maßgeschneiderte Kontotypen für Anfängerund erfahrene Händler, die auf unterschiedliche Handelsstile und -zieleabgestimmt sind.2. Breites Angebot an handelbaren Instrumenten - Ermöglicht es Nutzerinnen undNutzern, ihre Portfolios über mehrere Finanzmärkte hinweg zu diversifizieren.3. Fortschrittliche Technologie - Bietet eine nahtlose Benutzererfahrung auf demDesktop, auf dem Handy und im Web.4. Transparenz und Sicherheit - Xlence erfüllt die höchsten Transparenz- undSicherheitsstandards der Seychelles Financial Services Authority. Diesgewährleistet, dass Kundinnen und Kunden in dem Wissen handeln können, dassihre Sicherheit oberste Priorität hat.5. Unübertroffene Kundenbetreuung - Mit einem kundenorientierten Ansatz bietetXlence rund um die Uhr fachkundigen Support, der sicherstellt, dass Kundinnenund Kunden immer Zugang zu den benötigten Informationen haben, egal wo siesind.Den vollständigen Artikel finden Sie hier (https://thebossmagazine.com/xlence-review-key-features-and-trading-insights-for-2024/?utm_source=uveler&utm_medium=pr&utm_content=homepage) .Informationen zu XlenceXlence ist ein hoch angesehener globaler Broker, der eine fortschrittliche,benutzerfreundliche und flexible Handelsumgebung anbietet, die Händler auf allenEbenen unterstützt. Xlence bietet seinem wachsenden Kundenstamm in Europa, derMENA-Region und Asien Sicherheit, Innovation und einen außergewöhnlichenMehrwert.Weitere Informationen finden Sie auf der Website unterhttps://www.xlence.com/en/?utm_source=uveler&utm_medium=pr&utm_content=homepage. Werden Sie noch heute Mitglied der Xlence-Community.Trade with Xlence, Excel in TradingDer Handel ist mit Risiken verbunden. Produkte werden mit einer Marge gehandeltund bergen ein hohes Risiko, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihrgesamtes Kapital verlieren.Medienkontakt:Name: Nicolas GeorgiouE-Mail: info@xlence.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2606624/Xlence_Dark_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/xlence-erhalt-best-newcomer-auszeichnung-auf-der-ifx-expo-dubai-302361109.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178427/5958382OTS: Xlence