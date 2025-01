Neues Jahr, neues Glück / Im neuen Jahr erfolgreich sparen! (FOTO)

Frankfurt (ots) - Gute Vorsätze gehören für viele genau so zum Jahresbeginn wie

die Silvesterraketen: weniger Stress, mehr Sport, gesündere Ernährung - und

natürlich mehr Geld auf die hohe Kante legen. Doch spätestens im Februar trifft

der Wunsch oft auf die Realität. Schließlich gibt es immer einen Grund, das

Haushaltsbuch links liegen zu lassen: der spontane Coffee-to-go, die neue Jacke

im Sale oder das verlockende Angebot im Streaming-Abo-Dschungel. Aber keine

Sorge: Die Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) zeigen, wie

Sparen 2025 tatsächlich gelingen kann - und das mit einer guten Portion

Leichtigkeit. Sie können zum Beispiel dabei helfen, sich erst einmal einen

Überblick der privaten Finanzen zu verschaffen. Gemeinsam kann dann ein mittel-

bis langfristiger Plan entworfen werden, der zu den individuellen Wünschen und

Zielen der Sparenden passt und 2025 zu einem finanziell erfolgreichen Jahr

werden lässt.



Private Buchführung: Es mag vielleicht nicht besonders fancy klingen, aber ein

Haushaltsbuch ist und bleibt ein bewährtes und erfolgreiches Mittel, um sich

einen Überblick der eigenen Finanzen zu verschaffen. Wer nicht gerne die

Papierform nutzt, kann auf eine der zahlreichen digitalen Alternativen

ausweichen. Alle Ein- und Ausgaben werden in das Haushaltsbuch über einen

längeren Zeitraum notiert und regelmäßig ausgewertet. Ziel ist es, Antworten auf

Fragen wie diese zu finden: Wofür wird das meiste Geld aufgewendet? Wo gibt es

welche Einsparpotenziale?





Bei den Ausgaben kann nach variablen und Fixkosten unterschieden werden."Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist" und so summieren sich insbesonderekleine Ausgaben wie bspw. das Feierabendbier mit den Kollegen häufig zu höherenBeträgen auf. Am Ende des Monats werden alle Einnahmen den Ausgabengegenübergestellt. Oft zeigen sich Sparpotenziale, wo man sie nicht erwartet.Kommt am Ende ein Plus heraus, kann überlegt werden, wie das verfügbare Kapitalsinnvoll angelegt werden kann: z. B. als Notgroschen, für dringend benötigteAnschaffungen oder als Investition in Altersvorsorge oder Vermögensbildung. Istdas Ergebnis negativ, lässt sich anhand der aufgeschlüsselten Ausgaben erkennen,wo diese hinfließen und an welchen Stellen Einsparungen möglich sind.2-Konten-Modell: Das 2-Konten-Modell ist ebenfalls ein bewährtes Vorgehen, umdie eigenen Ausgaben im Blick zu behalten und dabei trotzdem noch zu sparen.Grundlage ist der oben beschriebene detaillierte Haushaltsplan. Das "normale"Girokonto wird als Konsumkonto geführt, daneben eröffnet man ein sogenanntesVermögensaufbaukonto. Auf dieses Konto gehen alle Einnahmen wie Gehalt, Boni,Steuerrückerstattung, Nebenjob usw. ein. Fixe Lastschriften/Überweisungen wieMiete, Fitnessstudio, Handyvertrag etc. werden dann von diesem Konto abgebucht.Darüber hinaus erfolgt die Abbuchung einer selbst bestimmten Sparrate.Alltägliche Kosten gehen nicht von diesem Konto ab. Stattdessen wird perDauerauftrag ein fester "Konsum-Betrag" auf das Konsumkonto überwiesen. DiesesKonto dient den alltäglichen Ausgaben.Kleine Beträge, große Wirkung: Die angespannte wirtschaftliche Lage inDeutschland und die damit einhergehende Unsicherheit sorgen gerade bei dem ThemaGeldanlage bei vielen Menschen für Sorgenfalten. Wer sich aber auf lange Sichtein Vermögen aufbauen will, kann dabei von einer breiten Streuung, dersogenannten Diversifikation, profitieren. Deshalb passen breit gestreuteMischfonds optimal in ein langfristig ausgerichtetes Portfolio. Mit dem"zurückgekehrten" Zins setzen Mischfonds und Anleihefonds 2025 ihr Comeback ausdem Vorjahr weiter fort. Auch die Erträge aus Dividenden sind ein wichtigerBaustein der Kapitalanlage. Die Beimischung von Edelmetallen in dieVermögensstruktur bleibt 2025 interessant. Wenn der Dauerauftrag für einen Fondsauf einem Sparkonto eingerichtet ist, summieren sich die Beträge über die Zeitund das finanzielle Polster wächst.