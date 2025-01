Zeit für eine Neubewertung: 2025 soll alles bessser werden für L'Oreal

L'Oréal gehört zu den "Top-Ideen Europa" der Analysten von Bank of America, die die Aktie in ihre "25 Aktien für 2025"-Liste aufgenommen haben. Trotz einer deutlichen Kurskorrektur im vergangenen Jahr – auf 12-Monatssicht steht ein Minus von 19 Prozent zu Buche – sieht Analystin Ashley Wallace erhebliches Aufholpotenzial.

Während das Umsatzwachstum der Beauty-Industrie im dritten Quartal 2024 spürbar nachließ, zeichnen sich für das vierte Quartal bessere Trends ab. Insbesondere in Nordasien und den USA deutet sich eine Stabilisierung an, während Europa schwächer bleibt. Für L'Oréal dürften regionale Unterschiede jedoch durch das starke dritte Quartal weniger ins Gewicht fallen, schreiben die BofA-Analysten. In der wachstumsstarken Region SAPMENA (Südasien, Pazifik, Naher Osten und Nordafrika) wird wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum erwartet, angetrieben durch eine robuste Konsumnachfrage.



Die Beauty-Branche lebt von Innovationen – und hier sieht Wallace L'Oréal bestens positioniert. Daten zeigen, dass der Konzern insbesondere bei seinen Luxusmarken wie La Roche-Posay und SkinCeuticals durch Preisanpassungen und Produktbündel weiter wächst. Im Konsumentenbereich war die Preisdynamik gemäßigter, doch Marken wie Garnier trugen zur Stabilisierung bei. Insgesamt rechnet die Analystin damit, dass L'Oréal 2025 von einem Innovationsschub profitieren wird.



Historisch hat sich gezeigt, dass Luxusaktien wie LVMH bei positiven Umsatzsignalen rasch eine Neubewertung erfahren können. L'Oréal könnte eine ähnliche Entwicklung durchlaufen, sobald sich zeigt, dass die wichtigsten Wachstumstreiber intakt sind. Der Bewertungsabschlag gegenüber dem Markt (aktuell 1,9-faches KGV des MSCI Europe) und den Luxuskonkurrenten bietet hier zusätzliches Potenzial. Die Analysten von BofA sehen daher trotz kurzfristiger Herausforderungen eine überzeugende Einstiegschance für 2025.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 367,6EUR auf Euronext Paris (28. Januar 2025, 17:35 Uhr) gehandelt.