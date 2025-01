Nordex installiert innovative Hybridturbine: Revolution für Windkraft!

Die Nordex Group hat am 26. Januar 2025 in Santow, Mecklenburg-Vorpommern, die zweite Turbine des Typs N175/6.X installiert, die erstmals auf einem selbstentwickelten Hybridturm mit einer Nabenhöhe von 179 Metern errichtet wurde. Dieser Hybridturm kombiniert einen 119 Meter hohen Betonteil mit einer bewährten Betonturm-Technologie, die Nordex seit über 15 Jahren weltweit einsetzt. Die Anpassungen und Verbesserungen der Betonturmsegmente ermöglichen es, höhere Nabenhöhen zu erreichen, was die Effizienz der Turbine bei höheren Windgeschwindigkeiten und geringeren Turbulenzen steigert.

Die N175/6.X zeichnet sich durch einen Rotordurchmesser von 175 Metern und eine Nennleistung von bis zu 6,8 MW aus, was zu einem hohen Energieertrag, insbesondere bei niedrigen Windgeschwindigkeiten, beiträgt. Nach der ersten Pilotanlage in Schleswig-Holstein, die im Sommer 2024 auf einem Stahlrohrturm mit 112 Metern Nabenhöhe installiert wurde, ist die Anlage in Santow die zweite ihrer Art und richtet sich speziell an Mittel- und Schwachwindstandorte.