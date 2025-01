JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein sieht aufgrund schwächerer Wirtschaftswachstumsaussichten und mit der jüngsten EZB-Zinssenkung weiterhin Risiken für die Zinsüberschüsse der europäischen Banken. Allerdings sei die Sektorbewertung immer noch attraktiv, betonte er in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Seine "Top Picks" sind Deutsche Bank, UBS, Intesa Sanpaolo und Natwest./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 22:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 4,235EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 09:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m