In dieser Ausgabe geht es um Apple, Varta, Tesla, BYD, Daimler, Powercell und JinkoSolar.



Schock am frühen Dienstagmorgen: Apple gibt eine Umsatzwarnung heraus. Wegen des Coronavirus werde man seine Umsatzprognose für das laufende Quartal nicht erreichen können. Es gebe sowohl Einschränkungen bei der Produktion als auch eine nachlassende Nachfrage in China. Aber kam diese Warnung wirklich überraschend? Und wie schlimm ist sie wirklich?

Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die doppelte Überraschung bei Varta, den Kapitalbedarf von Tesla, die neue Stärke der BYD-Aktie, die verbrannte Erde bei Daimler und um die Frage, wie teuer eine Aktie (Powercell) werden kann du wie lange eine Aktie (JinkoSolar) so günstig bleiben kann.



Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydornreport.de in den Verteiler ein.