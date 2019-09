​​​​​​​Die Anleiherenditen sinken immer weiter, die Zinsstrukturkurve macht Kapriolen, die politische Landschaft wird instabiler. Und was machen die Anleger? Sie nutzen Kursrückgänge für Käufe, als ob Risiko ein Fremdwort wäre.

Dazu passt, dass sich in den USA und ansatzweise in Großbritannien die Zinsstrukturkurve umkehrt, kurzlaufende Anleihen also höher rentieren als langlaufende. Eine solche inverse Zinsstruktur gilt als Alarmsignal für die Weltkonjunktur. Dabei bedürfte es dieses Weckrufes eigentlich gar nicht, treten doch die Risiken recht klar zutage.

Dabei ist es vor allem die Politik, die auf vielen Feldern und in vielen Regionen den Stresslevel ansteigen lässt. Trump mit seinen immer neuen Irritationen bewegt sich dabei auf fast jedem Feld mit großer Grazilität. Der Handelskonflikt mit China ist nur ein Beispiel, die Konfrontation mit dem Iran ein anderes. Beide bieten Anlass zur Sorge: Denn während der Streit mit China sich vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet abspielt, könnte sich der Konflikt mit dem Iran zu einem Krieg auswachsen.

Dass sich China nicht einfach so den Vorstellungen eines US-Präsidenten beugen wird, haben die vergangenen Wochen deutlich gezeigt. So ließ China seine Währung nur wenig abwerten und schon bekamen die Börsen einen echten Schnupfen. Eine lockerere Geldpolitik wird in die gleiche Richtung deuten, genau wie ein kurzer Blick auf die weiteren Folterinstrumente: Allein mit seinen Beständen an US-Staatsanleihen könnte China die Zinsen in den USA wohl stärker beeinflussen, als es die Notenbank kann.

Apropos Notenbank: Die US-Notenbank Fed steht angesichts der weltwirtschaftlichen Kapriolen, einer solide laufenden US-Wirtschaft und der vom US-Präsidenten selbst angestrebten Wiederwahl in einem sehr unangenehmen Spannungsfeld. Trump schießt die Fed per Twitter sturmreif, sodass er sie bald übernehmen kann. Will heißen, er könnte seinen Einfluss auf die Fed-Politik so weit ausdehnen, dass sie seiner politischen Agenda folgen muss.

Und die heißt: Wiederwahl. Das aber gelingt US-Präsidenten am ehesten, wenn die Wirtschaft gut läuft. Niedrige Zinsen gelten als Garant einer besser laufenden Konjunktur – und gerade ist die Fed hier nach zehn Jahren wieder einmal mit den Zinsen heruntergegangen, einen Schritt auf Donald Trump zu. Für Anleger bedeutet diese Gemengelage allerdings nichts Gutes: Angesichts einer schwächeren Fed gibt es wenige Korrektive für den unbändigen Gestaltungswillen des US-Präsidenten. Die Blase soll noch aufgepumpt werden, bis seine zweite Amtszeit sicher ist. Dann aber wäre das Platzen viel heftiger als die langsame Landung, die jetzt noch möglich wäre. Anleger sollten deshalb ihre Portfolios wetterfest machen. Mit einzelnen Absicherungsmaßnahmen oder auch einem echten Risikomanagement.