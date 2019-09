Die Märkte warten mit großer Spannung auf die Sitzung der Europäische Zentralbank (EZB) am 12. September.

Was diese Woche wichtig war:

Kritische Töne aus der EZB

Die Märkte warten mit großer Spannung auf die Sitzung der Europäische Zentralbank (EZB) am 12. September. Die Erwartungen der Anleger bezüglich weiterer geldpolitischer Lockerungen (Quantitative Easing, QE) sind hoch. Im Vorfeld der Sitzung gab es jedoch kritische Kommentare einiger EZB-Ratsmitglieder. Vor allem nehmen die Zweifel an der Sinnhaftigkeit erneuter Anleiheankäufe, die Präsident Draghi in Aussicht gestellt hat, zu. Zu den eher als geldpolitisch restriktiv geltenden Ratsmitgliedern Weidmann und Lautenschläger hat sich neben Rehn auch der Präsident der Bance de France, Villeroy de Galhau hinzugesellt. Diese haben sich ebenfalls kritisch gegenüber weitere Maßnahmen geäußert, was die Erwartungen der Anleger an die EZB letztlich etwas dämpfte.

Kommende Woche wird jedenfalls mit einer kontrovers geführten Debatte innerhalb der EZB zu rechnen sein. Wir gehen bislang davon aus, dass sich innerhalb des Rats aber eine Mehrheit für ein umfangreiches Maßnahmenpaket finden lassen wird.