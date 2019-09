Die Cerner Corporation ist ein Anbieter von Informationstechnologien für das Gesundheitswesen. Das US-amerikanische Unternehmen bietet Healthcare-Informationstechnologie-Lösungen (HIT), medizinische Geräte und Dienstleistungen an und gehört mit seinem Portfolio zu den führenden Anbietern der Branche.

Ein Blick auf den kurzfristigen Chartverlauf seit Ende 2018 offenbar zunächst einmal eine steile Aufwärtsbewegung bis auf ein Niveau von 76,47 US-Dollar bis Mitte Juli. Anschließend drehte das Wertpapier in einen Abwärtstrend ab und setzte exakt auf das Minimalkorrekturziel am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den 200-Tage-Durchschnitt zurück. An dieser Stelle wechselte die Aktie ihren Trendverlauf und bewegt sich seit zwei Tagen wieder steil gen Norden. Damit könnte sich der kurzfristige Abwärtstrend noch als bullische Flagge herausstellen und bietet bei einer nachhaltigen Auflösung hervorragende Long-Chancen.