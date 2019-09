Paychex Inc. ist in den USA ein führender Finanz- und Personaldienstleister. Der Kursverlauf weist seit 2012 einen intakten Aufwärtstrend auf, der die Aktie Jahr für Jahr auf frische Hochs gedrückt hat. Zuletzt markierte der Wert bei 88,43 US-Dollar Anfang Juni sein Jahreshoch, kippte dann aber in einen Abwärtstrend und gab auf der 200-Tage-Durchschnitt um 78,60 US-Dollar nach. Doch der aktuelle Abwärtstrend könnte sich noch als bullische Flagge erweisen und daraus ein Kaufsignal hervorgehen. Eine rechtzeitige Positionierung sollte dabei nicht ausbleiben.