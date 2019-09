Wertpapiere der Lufthansa (LH) befinden sich seit dem Frühjahr wieder verstärkt unter Druck und gaben in der Folge auf ein Niveau von 12,58 Euro nach. Damit hat die Aktie aber auch eine wichtige Supportmarke aus Ende 2016 erreicht und ist daran zunächst zur Oberseite abgeprallt. Nach einem Verlaufshoch bei 14,98 Euro zum Ende der abgelaufenen Woche war die Ausgangslage für weitere Gewinne vergleichsweise gut, doch der Anschlag in Saudi-Arabien durchkreuzte die Pläne der Bullen und drückte die Lufthansa-Aktie Anfang dieser Woche um gut drei Prozent abwärts. Der kurzfristige Aufwärtstrend seit den Jahrestiefs aus Mitte August ist aber weiter intakt und könnte schon bald wieder vermehrt Käufer um sich scharen. Kleiner Positionen können durchaus sinnvoll sein, weniger risikofreudige Investoren müssen sich für ein mustergültiges Kaufsignal aber noch etwas gedulden.

Klimaschützer laufen Sturm

Spekulative Anleger sehen vielleicht eine günstige Gelegenheit sich bei der Lufthansa zu engagieren. Kurzfristig könnte bei der LH durchaus ein Rücklauf zurück an die Vorwochenhochs bei rund 15,00 Euro aufkommen, technisch wird aber erst darüber ein Kaufsignal an 15,58 Euro wahrscheinlich. Darüber wäre auf Sicht der kommenden Monate sogar ein Lauf zu der im Juni gerissenen Kurslücke um 16,12 Euro vorstellbar. Für beide Fälle können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA309F genauer ansehen und von einer steigenden LH-Aktie profitieren. Bricht der Wert der Aktie jedoch unter das Niveau des seit Mitte August bestehenden Aufwärtstrendkanals um 14,00 Euro ein, so ließe sich lediglich Abwärtspotenzial zurück an die Jahrestiefs bei 12,58 Euro ableiten.