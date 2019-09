Den großen US-amerikanischen Tech-Unternehmen droht der eigene Erfolg zum Verhängnis zu werden: Weltweit drängen Regierungen auf eine Regulierung oder gar Aufspaltung der Datenkraken. Doch unsere Partnerredaktion Smart Investor zieht ein aus Aktionärssicht erstaunliches Fazit nach fundierter Analyse:

Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts – dies ist mehr als nur ein Marketinggag. Schließlich besitzen heute alleine Apple (IK), Google-Mutter Alphabet (IK), Amazon und Facebook (IK) einen Marktwert von rund drei Bio. USD – die zehn größten Ölkonzerne der Welt bringen es dagegen lediglich auf rund 1,7 Bio. USD. Gleichzeitig ist bei keinem der Big Tech-Unternehmen auch nur ansatzweise zu erkennen, dass das Wachstum an seine Grenzen stoßen könnte. Kein Wunder also, dass die Unternehmen zunehmend in den Fokus der Politik geraten und weltweit eine Regulierung der „Datenkraken“ gefordert wird.