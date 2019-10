S&P500 – Der amerikanische Index läuft im aktuellen Handel wieder die Unterstützung bei 2942 Punkten an. Wird diese bekanntlich unterschritten, haben die Bären erneut die Chance, um den Markt im nächsten Schritt in Richtung 2858 Punkte zu treiben. Unter 2993.5 Punkte bleibt die Primärerwartung nach wie vor der Abverkauf in Richtung Süden.