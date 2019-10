Der Frankfurter Fondsinitiator und Assetmanager Habona Invest legt über die INTREAL mit dem Habona Nahversorgungsfonds Deutschland einen offenen Immobilien-Publikumsfonds auf, dessen Anteile ab dem 11. Oktober 2019 erworben werden können. Der Fonds mit einem mittelfristigen Zielvolumen von 500 Millionen Euro investiert ausschließlich in deutsche Nahversorgungsimmobilien. Damit erhalten Anleger die Möglichkeit, über einen offenen Publikumsfonds gezielt in dieses Segment zu investieren.

Attraktive Zielrendite

Die Zielrendite von rund 3,5 % p.a. spiegelt die überdurchschnittliche Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel wie auch in der gesamten online-resilienten Nahversorgungsbranche wider. Auf der Habenseite steht zudem die unverändert gute Verfügbarkeit geeigneter Investitionsobjekte. „Wir haben in den letzten zehn Jahren erfolgreich mehr als 500 Millionen Euro in diese Immobilienklasse investiert und verwalten alle Objekte selbst“, erläutert Guido Küther, Geschäftsführer der Habona. „Der offene Fonds ermöglicht uns nunmehr, als aktiver Assetmanager für ein wertstabiles Immobilienportfolio langfristig tätig zu sein.“

Namhafte Service-KVG

Service-KVG des Fonds ist die Hamburger INTREAL. „Der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland schließt eine Angebotslücke in der offenen Fondswelt. Es freut uns, dass wir mit Habona Invest einen Partner haben, der mit seiner Expertise einem breiten Anlegerkreis den Zugang zur Assetklasse Nahversorgung verschafft“, sagt Michael Schneider, Geschäftsführer der INTREAL.

Cashflow- und Wertstabilität

„Die wachsende Nachfrage nach qualitätsvollen und wohnortnahen Einkaufsstätten für die tägliche Bedarfsdeckung ist nach unserer Auffassung die ideale Basis für einen stabilen Cashflow und eine hohe Wertstabilität“, so Manuel Jahn, Head of Business Development bei Habona.

Ein erstes Fondsobjekt soll kurzfristig erworben werden; die aktuelle Akquisitionspipeline liegt bei rund 300 Millionen Euro.