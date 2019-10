Airbus präsentiert sich aktuell in einem ambivalenten Bild. Einerseits will der europäische Luftfahrtkonzern mehr Maschinen der erfolgreichen A-320 Linie produzieren, um die große Zahl an Bestellungen schneller abzuarbeiten und auch das Grounding der Boeing 737 Max ausnutzen. Andererseits wird voraussichtlich ab 18. Oktober bei der Einfuhr von Flugzeugen in die USA ein zusätzlicher Zoll von zehn Prozent erhoben. Ökonomen erwarten hohe Kosten durch diese US-Maßnahme. Das Durchsickern einer möglichen Einigung im US-Handelsstreit mit China am vergangenen Freitag hat sich kurzfristig kaum auf den Aktienkurs von Airbus ausgewirkt. Andere exportgetriebene Aktien in Europa verzeichneten in diesem Zusammenhang überdurchschnittliche Kurssteigerungen.

