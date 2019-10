Einmal mehr arbeiteten sich die amerikanischen Aktienindices an ihre All-time-Highs wieder heran.

Status Quo

Einmal mehr arbeiteten sich die amerikanischen Aktienindices an ihre All-time-Highs (S&P500 3.000-3.025 Punkte) wieder heran. In Verbindung mit sukzessive höheren Lows auf der Unterseite sind hieraus in den US-Indices rechte Wimpel entstanden. In Europa wurden jeweils die seit mehr als einem Jahr haltenden oberen Widerstandszonen erreicht. Für Erholung sorgten die Wiederaufnah­me Handelsgespräche zwischen USA und China sowie die potentielle Chance auf einen geordneteren Brexit. Wir halten unverändert eine Short-Position in Dax und Nasdaq von jeweils 5% des Gesamtvolumens.



Anleihen der ersten Qualität (AAA bis BBB) als auch der zweiten Qualität (BB bis B-) notierten mangels neuer Impulse der Zentralbanken seitwärts. Die Lage bei WTI-Rohöl entspannte sich, so dass das Barrel aktuell zwischen 52 und 54 US-$/Barrel notiert. Gold erholte sich bis auf 1.530, fiel hiernach aber auf bis zu 1.465 US-$/Unze zurück.