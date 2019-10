Zwar wollen wir jetzt noch nicht den großen Triumphzug durch Rom feiern, jedoch hat Disney unseren Tradingbereich verlassen und geht damit die ersten Schritte in die richtige Richtung!

Die Bullen legen damit einen Grundstein auf dem nun aufgebaut werden kann. Abonnenten des Dow30 Aktienpakets halten wir über die aktuelle Lage am 15.10.19 aufgeklärt und sind an diesem Tag Long in Disney gegangen: