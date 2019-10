NEW YORK (dpa-AFX) - Uneinheitlich haben sich am Donnerstag die Leitindizes an den US-Börsen gezeigt. Während der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,34 Prozent auf 26 742,65 Punkte nachgab, legte der technologielastige Nasdaq 100 um 0,65 Prozent auf 7941,01 Zähler zu. Unter den Titeln im Dow enttäuschte vor allem der Mischkonzern 3M mit unerwartet schwachen Quartalszahlen.

Im Nasdaq 100 lagen die Aktien von Tesla ganz vorn mit einem Kurssprung von mehr als 17 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos hatte im dritten Quartal zur Überraschung vieler Börsianer den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Der marktbreite S&P 500 gab derweil um 0,06 Prozent auf 3002,60 Punkte moderat nach.